14 Temmuz 2020, Salı
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Kilis'te koronavirüs nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildi

salgını nedeniyle alınan önlemlere bir yenisini daha ekleyen Kilis Valiliği, alınan kararı açıkladı. Yapılan açıklamada, vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Kilis'te koronavirüs nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildi

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Buna göre kent genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar ilimiz genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takmalarına, belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verilmesine karar verildi."

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