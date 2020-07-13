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CHP'li İBB 15 bin çalışanın promosyonuna göz dikti

Sabah gazetesinden 'ün haberine göre; 15 bin çalışanın maaşının ödeneceği için ’da ihaleye çıktı. , çalışanların maaş ödemesi için yarın yeniden ihaleye çıkıyor. Ancak yarın yapılacak ihaleye ne Vakıfbank, ne ne de davet edildi.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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CHP'li İBB 15 bin çalışanın promosyonuna göz dikti

DİLEK GÜNGÖR / SABAH

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ…

İBB'nin ihaleye davet etmediği üç kamu bankası da Türkiye'nin aktif büyüklükte ilk 5 büyük bankası arasında yer alıyor. Ayrıca şube ağı olarak da diğer bankalara fark atıyor. Şube sayısı 1.757 olan Türkiye'nin en büyük bankası Ziraat Bankası'nın aktifi 695.4 milyar TL. Halkbank'ın 491.2 milyar TL aktifi, 1.006 şubesi var. Vakıfbank'ın ise aktif büyüklüğü 463.7 milyar TL. Şube sayısı 940.

ÇALIŞANLAR 3 YILDA 3.850 TL ALACAKLARDI

İBB'nin 25 Haziran'da yapılan maaş promosyonu ihalesine 6 banka katılmıştı. Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Garanti ve İş Bankası maaş ihalesi için yarışmıştı. Halkbank, Denizbank, TEB kapalı zarf teklifler açıldıktan sonra ihaleden çekilmişti. 50 TL üzerinden yapılan açık artırmada Vakıfbank, Garanti Bankası ve İş Bankası yarışmıştı. En yüksek teklifi 3.850 TL ile Vakıfbank vermişti. Üç yıl boyunca maaşların Vakıfbank üzerinden yatırılmasıyla çalışanlar bu miktarda promosyon alacaktı.

ADRESE TESLİM İHALE Mİ YAPACAKLAR!

İBB yönetiminin gerekçe göstermeden eski ihaleyi tek taraflı iptal etmesi ve kamu bankalarını devre dışı bırakması akıllarda soru işareti yarattı. Kulislerde İBB ihalesinin 'adrese teslim' bir bankaya verileceği belirtiliyor. 25 Haziran'da yapılan ihalede en yüksek teklifi Vakıfbank verirken, onu Garanti ve İş Bankası izlemişti. Ancak iki banka da Vakıfbank'ın fiyatına yetişememişti.

Bankacılık kulislerinde ihalenin adrese teslim bir bankaya verilmek için iptal edildiği belirtiliyor.

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