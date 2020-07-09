İBB 15 Temmuz Derneği ile arasında yapılan protokolü iptal ettiğini ilk olarak Independent Türkçe'ye bildirdi
Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Derneği ile arasında yapılan protokolü iptal ettiklerini ilk olarak İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe'ye servis etti.
İBB 15 Temmuz Derneği ile arasında yapılan protokolün iptal edildiğine ilişkin bilgileri, İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesine servis etmiş.
Servis Independent Türkçe'ye yapılmış, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da kamuoyuna duyurmuş.
KENAN KIRAN / SABAH
15 Temmuz Derneği; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile dernekleri arasında yapılan protokolün 25 Şubat 2020 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tek taraflı olarak sonlandırıldığını hatırlatarak, "Ancak protokolün sonlandırılmasını konu alan haberlerin, 25 Şubat'tan 4 ay sonra, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünü arifesinde servis edilmesi manidardır" ifadelerini kullandı.
İBB; PROTOKOLÜN İPTAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ INDEPENDENT TÜRKÇE İNTERNET SİTESİNE SERVİS ETMİŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 15 Temmuz Derneği arasında yapılan protokolün iptal edildiğine ilişkin bilgilerin; Nevzat Çiçek'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesine servis edildiği öğrenildi.
INDEPENDENT TÜRKÇE; 7 TEMMUZ SAAT:15.34'TE PROTOKOLÜN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU
Independent Türkçe adlı internet sitesi 7 Temmuz 2020 saat:15.34'te; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 15 Temmuz Derneği arasında yapılan protokolün iptal edildiğine ilişkin haberi yayınladı.
Independent Türkçe muhabiri Can Bursalı tarafından hazırlanan haberde; "İBB, 15 Temmuz Derneği ile protokolü sonlandırdı, 13 personel ve 6 araç geri döndü" başlığı kullanıldı.
Haberde; şu iddialar yer aldı:"İBB ile 15 Temmuz Derneği arasında 37 ay süren protokole göre, belediyenin kasasından toplamda en az 3 milyon 474 bin 633 lira çıktı."
Independent Türkçe; söz konusu haberinin "özel haber" olduğunu açıkladı.
Independent Türkçe'nin "İBB, 15 Temmuz Derneği ile protokolü sonlandırdı, 13 personel ve 6 araç geri döndü" başlıklı haberi daha sonra birçok internet sitesinde yer aldı.
Söz konusu haberin; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınlanma zamanı şöyle:
T24 adlı internet sitesi 7 Temmuz 2020 saat:16.08
Tele 1 Televizyonu 7 Temmuz 2020 saat:16.25
ABC Gazetesi adlı internet sitesi 7 Temmuz 2020 saat:16.31
Artı Gerçek adlı internet sitesi 7 Temmuz 2020 saat:16.55
İstanbul Gerçeği adlı internet sitesi 7 Temmuz saat:17.10
İBB Haber Twitter hesabı: 7 Temmuz 2020 saat:17.29
İYİ PARTİLİ ÖZKAN DA; PROTOKOLÜN İPTAL EDİLDİĞİNİ PAYLAŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da, protokolün iptal edildiğine ilişkin bilgiyi 7 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.53'de kamuoyuna duyurdu.
İbrahim Özkan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından; "İBB, 15 Temmuz Derneği ile 37 ay süren protokolü sonlandırdı. 13 personel ve 6 araç geri döndü. Aylık personel maliyeti 62 bin lira. Aylık araç maliyeti 30 bin lira. Toplam maliyet 3 milyon 474 bin lira" iddiasında bulundu.
İbrahim Özkan; söz konusu paylaşımına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu etiketledi.
SABAH GAZETESİ'NİN İNTERNET SİTESİ; PROTOKOLÜN İPTAL EDİLMESİNİ ELEŞTİRDİ
Sabah Gazetesi internet sitesi de; 7 Temmuz 2020 saat:23.51'de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 15 Temmuz Derneği arasında yapılan protokolün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesini eleştiren haberi yayınlandı.
Sabah Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan "İmamoğlu bunu da yaptı! 15 Temmuz Derneği ile protokolü iptal etti" başlıklı haberde; "Tele1, Halk TV, Sözcü ve Cumhuriyet gibi yandaş gazete ve televizyonlara milyonlarca lira reklam adı altında para akıtan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 15 Temmuz Derneği'nin İBB ile protokolünü masrafları bahane ederek iptal etti" ifadeleri yer aldı.
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