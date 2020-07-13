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İrlandalı turistten Kaymakamlığa ezan dilekçesi

10 yıldır tatil için gelen , müezzinin ezan okumasından etkilendi. Hilary Demdsey, Kaymakamlığa giderek başka camide görevli olan 'ın ezan okuması için dilekçe verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2020
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İrlandalı turistten Kaymakamlığa ezan dilekçesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi.

Tatil için 10 yıldır Kuşadası'na gelen Hilary Demdsey, Hanım Camisi'nde okunan ezandan çok etkilenince camiye gidip müezzinle tanıştı.

Ezanı okuyan Arif Ercan'ın başka camide görevli olduğunu öğrenen Demdsey, Kuşadası Kaymakamlığına dilekçe verdi.

Demdsey, dilekçesinde Ercan'ın Hanım Camisi'nde ezan okunmasını talep etti.

Dilekçede, "Hristiyanlar olarak Hanım Camisi'nde çalışan müezzin Arif Ercan'ın ezan okumasından ve yeteneğinden çok etkilendik. Onun ezanı okumasıyla ifade etme şekliyle derin bir bağ hissettik. Onun ezanı dinlettiren yeteneğinden çok etkilendik. Sorumlu kişilerden onun Hanım Camisi'ne atanmasını talep ederiz." ifadesi yer aldı.

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