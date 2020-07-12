UNESCO listesinde! İşte Ayasofya'da uygulanacak restorasyon!
Sabah'ın haberine göre, Ayasofya'da tarihi mirasın korunması ve teşhiri konusunda UNESCO yükümlülüklerine uyulacak. Tarihin en büyük restorasyonu titizlikle sürdürülecek. İskele yerinde kalacak.
Namaz sırasında tarihi yapıdaki ikonaların ışık oyunlarıyla karartılması veya perde sistemiyle kapatılması yöntemleri üzerinde duruluyor
Ayasofya'da ibadet konusunda Osmanlı seyahatnameleri didik didik edildi. Bunlara uygun olarak hangi katların nasıl kullanılacağı belirlenecek.
Camiye özel halı üretilecek. Abdest için şadırvanlardaki eksiklikler giderilecek. Ayakkabılar için bölmeler yapılacak. İleri teknoloji ses sistemi kurulacak
86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya'da ilk ibadet için hazırlıklar başladı. UNESCO Dünya Miras listesinde bulunan Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları dev yapı camiye dönüştürülürken aksamadan devam edecek. Türkiye'nin en iyi bilim insanlarından oluşan Ayasofya Bilim kurulu, tarihi yapının camiye dönüştürülmesi çalışmalarına da yardımcı olacak. Ayasofya'nın kuzey cephesinde bulunan iskele kaldırılmayacak. Kuzey cephesinin ardından mihrap kısmında çalışmalara devam edilecek. Yıllarca sürecek çalışmaların ardından iskele daha sonra güney cephesindeki çalışmalar için kullanılacak.
Osmanlı döneminde Ayasofya'yı ziyaret eden gezginlerin seyahatnameleri satır satır okundu. Osmanlı döneminde Ayasofya'da nasıl ibadet edildiği, hangi kısımların kullanıldığı üzerinde titiz bir çalışma yürütüldü. Üst katların sadece ziyaretçilere ayrılması konusu gündeme geldi. Her iki katın ibadete açılması ya da sadece alt katın ibadete açılıp, diğer kısımların yerli ve yabacı ziyaretçilerin Ayasofya'yı gezmeleri için ayrılması yönündeki görüşmeler devam ediyor.
Ayasofya'nın içinde dev yapıya zarar vermeyecek ileri teknoloji bir ses sistemi kullanılacak.
Ayasofya'nın girişinde bulunan bilet gişeleri ve turnikeler kaldırılacak. Cemaatin abdest almak için kullanacağı şadırvandaki eksikler giderilecek. İnsanların ayakkabılarını bırakması için giriş kısmına bölme ve dolaplar yerleştirilecek. Cami için sipariş verilen özel halı ibadet edilecek kısma yerleştirilecek. Bu alanda ve yukarı katlarda yerli ve yabancı ziyaretçiler için koridorlar oluşturulacak.
İkonalar içinde üç senaryo gündemde. İlk senaryoda ikonaların namaz saatlerinde ışık oyunları ile karartılması konuşuldu. İkinci senaryo ise Ayasofya içinde kurulacak özel bir düzenleme ile namaz saatlerinde ikonaların perde sistemi ile kapatılması oldu. Üçüncü ve son senaryoda ise ikonaların olduğu gibi bırakılması konusu tartışıldı.
ÜÇLÜ ZİRVE DİYANET
İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı bugün bir araya gelerek Ayasofya'da restorasyon çalışmaları ve ibadetin nasıl yapılacağına ilişkin detayları konuşacak. 3'lü toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı arkeologların restorasyonların nasıl yapılması gerektiğine dair hazırladıkları sunumlar da yer alacak, seçenekler değerlendirilecek.
SABAH
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