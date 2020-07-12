Savunma sanayii Türk ordusuna güç katmaya devam ediyor! İşte 4 yeni proje

Normalleşme ile birlikte tam kapasite çalışmaya başlayan yerli savunma sanayi firmaları, bir hafta içinde dört önemi millî projeye imza attı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Kargo İHA sözleşmesi imzalanırken, ASELSAN ve Katmerciler arasında 'insansız mini tank'ın seri üretime geçmesi için sözleşme yapıldı. ROKETSAN'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği kademeli hava savunma sistemi Sungur'un testleri başarıyla tamamlandı. Ayrıca, yine ROKETSAN tarafından geliştirilen gemisavar seyir füzesi Atmaca, 200 kilometreden fazla hedefi başarıyla vurdu.

KARGO İHA İÇİN İMZALAR ATILDI

SSB, son dönemde İHA ve SİHA'lardan etkin şekilde yararlanan güvenlik güçleri için farklı alanlarda ve çeşitli görevlerde kullanılmak üzere yerli ve millî imkânlarla yeni araçlar geliştirilmesini koordine ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda bir süre önce Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi başlatan SSB, TUSAŞ ile sözleşme imzalandı. 2021 içinde seri üretime geçilmesi hedeflenen, 50 kilogram faydalı yük taşıyacak Kargo İHA, bir saatlik uçuş süresiyle özellikle dağlık arazide iki nokta arasında gerek kapalı kargo bölmesinde, gerekse askıda yük taşıyarak Türk askerinin sahada ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağlayacak.