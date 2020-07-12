Savunma sanayii Türk ordusuna güç katmaya devam ediyor! İşte 4 yeni proje
Yerli ve milli savunma sanayii her geçen gün yeni ürünlerle Türk ordusunun gücüne güç katmaya devam ediyor. İnsansız kargo İHA için imzalar atılırken, insansız mini tankın da seri üretimine geçiliyor. Test işlemlerinden başarıyla geçen hava savunma sistemi Sungur ile seyir füzesi Atmaca ise envantere girmeye hazırlanıyor.
Normalleşme ile birlikte tam kapasite çalışmaya başlayan yerli savunma sanayi firmaları, bir hafta içinde dört önemi millî projeye imza attı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Kargo İHA sözleşmesi imzalanırken, ASELSAN ve Katmerciler arasında 'insansız mini tank'ın seri üretime geçmesi için sözleşme yapıldı. ROKETSAN'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği kademeli hava savunma sistemi Sungur'un testleri başarıyla tamamlandı. Ayrıca, yine ROKETSAN tarafından geliştirilen gemisavar seyir füzesi Atmaca, 200 kilometreden fazla hedefi başarıyla vurdu.
KARGO İHA İÇİN İMZALAR ATILDI
SSB, son dönemde İHA ve SİHA'lardan etkin şekilde yararlanan güvenlik güçleri için farklı alanlarda ve çeşitli görevlerde kullanılmak üzere yerli ve millî imkânlarla yeni araçlar geliştirilmesini koordine ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda bir süre önce Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi başlatan SSB, TUSAŞ ile sözleşme imzalandı. 2021 içinde seri üretime geçilmesi hedeflenen, 50 kilogram faydalı yük taşıyacak Kargo İHA, bir saatlik uçuş süresiyle özellikle dağlık arazide iki nokta arasında gerek kapalı kargo bölmesinde, gerekse askıda yük taşıyarak Türk askerinin sahada ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağlayacak.
İNSANSIZ MİNİ TANK SERİ ÜRETİME GEÇİYOR
Bir başka yerli ve millî ürün olan insansız mini tank projesi ise ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Uzaktan kumanda iletişim altyapısı dâhil tüm altyapı platformu Katmerciler tarafından geliştirilen silahlı insansız kara aracının; uzaktan kontrol edilip yönetilebilme ve otonom olarak kullanılabilme özelliği var. Zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip sistem, muadilleri arasında üstün özelliklerle ön plana çıkıyor.
SUNGUR, TSK ENVANTERE GİRMEYE HAZIR
ROKETSAN'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği, katmanlı hava savunma ailesinin yeni üyesi Sungur ise başarılı atışlı testler sonrasında TSK envantere girmeye gün sayıyor. Portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek olan Sungur, hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. Sungur'un, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra ve yüksek hedef isabet yeteneği, karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangâhıyla kendi sınıfının önünde bir sistem olduğu ifade ediliyor.
ATMACA GÖZ DOLDURDU
Yine geçtiğimiz hafta içinde savunma sanayiinde önemli bir başarıya daha imza atıldı. ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurdu. Yıl sonunda envantere kazandırılması beklenen Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettiriyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. Sistem, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar kullanıyor. 200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor.
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