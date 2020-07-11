Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacak olmasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ibadete açılması kararını onaylamasının ardından Ayasofya'da ilk namaz, Lozan Barış Antlaşmasının 97. yıl dönümüne rastlayan 24 Temmuz'da kılınacak.

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili olduğunun vurgusunu yapan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse başkenti neyse sınırları neyse 81 vilayeti neyse Ayasofya'nın vakfiyesine uyulması şeklinde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur. Her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN LOZAN DETAYI

Ayasofya'da ilk namazın, Lozan Barış Antlaşmasının 97. yıl dönümüne rastlayan 24 Temmuz'da kılınacak olması dikkatlerden kaçmadı.