Son dakika: İBB'ye 565 milyon liralık haciz şoku! Metro parası asfalt borcuna gitti...
Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. AŞ arasında devam eden ‘alacak tartışmasında’ geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. İBB'ye borcunu ödemediği gerekçesiyle şirket tarafından haciz gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin uzun yıllardır birçok asfalt ihalesini geçmiş dönemlerde kazanan MET-GÜN İnşaat'ın avukatları borçların ödenmediği gerekçesiyle mevcut alacağın tahsili için harekete geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre şirketin başvurusu ile alınan ihtiyati haciz kararı, İBB'nin banka hesaplarının bulunduğu bankalara gönderildi.
HACİZ KARARI İBB'NİN PARASINI TUTAN BANKALARA GÖNDERİLDİ
Ardından edinilen bilgiye göre İBB'nin parasını yöneten bankalara haciz kararı iletildi ve işlemlere başlandı.
565 MİLYON LİRA HACZEDİLDİ
Hürriyet'in haberine göre; büyük bir bölümü bir bankada olan 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve söz konusu para şirket hesabına geçti.
YURT DIŞINDAN DÖVİZLE BORÇ ALMIŞLAR
Geçen hafta yaşanan tahsilata ilişkin yüklü mevduat ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Söz konusu paranın, yeniden başlanan bir metro projesi için alınan yurtdışı döviz kredisi olduğu öğrenildi.
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