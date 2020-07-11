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CHP'li Ekrem İmamoğlu Ayasofya kararına sus pus!

Danıştay'ın kararı ile tamamen ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'yle ilgili tarihi karara siyasilerden art arda destek mesajları gelirken, Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun karar ile ilgili tek kelime etmemesi dikkat çekti. İmamoğlu daha önceki açıklamasınd, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ihtiyaç yok." demişti.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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CHP'li Ekrem İmamoğlu Ayasofya kararına sus pus!

Ekrem İmamoğlu Ayasofya kararından sonra sus pus oldu. Fatih Sultan Mehmet'in mirası İstanbul'un koltuğundaki isim İmamoğlu, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına sessiz kaldı.

İmamoğlu bundan önce bir Yunan gazetecinin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili sorusuna Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ihtiyaç olmadığını söylemişti.

Bir çok konuda Twitter'da sık sık paylaşım yapan başkan, Ayasofya kararını görmezden geldi. İmamoğlu'nun bu sessizliği vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP'DEN DE AÇIKLAMA YOK
Öte yandan CHP, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından sessizliğe gömüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek kelime etmedi. CHP'li bazı isimlerin karara karşı olmalarına rağmen tepki çekmemek için konuşmayın talimatına uydukları dile getiriliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Ayasofya sessizliği CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AYASOFYA SESSİZLİĞİ

Meral Akşener Başkan Erdoğanın Ayasofyayı açamayacağını iddia etmişti gündem oldu MERAL AKŞENER BAŞKAN ERDOĞAN'IN AYASOFYA'YI AÇAMAYACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ GÜNDEM OLDU

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