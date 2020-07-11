CHP'li Ekrem İmamoğlu Ayasofya kararına sus pus!
Danıştay'ın kararı ile tamamen ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'yle ilgili tarihi karara siyasilerden art arda destek mesajları gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karar ile ilgili tek kelime etmemesi dikkat çekti. İmamoğlu daha önceki açıklamasınd, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ihtiyaç yok." demişti.
Ekrem İmamoğlu Ayasofya kararından sonra sus pus oldu. Fatih Sultan Mehmet'in mirası İstanbul'un koltuğundaki isim İmamoğlu, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına sessiz kaldı.
İmamoğlu bundan önce bir Yunan gazetecinin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili sorusuna Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ihtiyaç olmadığını söylemişti.
Bir çok konuda Twitter'da sık sık paylaşım yapan başkan, Ayasofya kararını görmezden geldi. İmamoğlu'nun bu sessizliği vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
CHP'DEN DE AÇIKLAMA YOK
Öte yandan CHP, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından sessizliğe gömüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek kelime etmedi. CHP'li bazı isimlerin karara karşı olmalarına rağmen tepki çekmemek için konuşmayın talimatına uydukları dile getiriliyor.
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