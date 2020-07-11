Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber canlı yayınında açıkladı: Ayasofya'nın ismi değişecek mi?
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sonrası ilk kez A Haber ekranında açıklamalarda bulundu. 24 Temmuz'daki namazı Başkan Erdoğan mı kıldıracak? Cami içerisindeki figürlerle ilgili nasıl bir çalışma yapılacak? Ayasofya'nın ismi değiştirilecek mi? Tüm bu sorulara Prof. Dr. Erbaş yanıt verdi.
86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili merak edilen tüm sorulara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yanıt verdi. Başkan Erdoğan'ın daha önce 24 Temmuz Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacağını duyurduğu Ayasofya Camii'nin içerisindeki figürlere nasıl bir düzenleme yapılacak? İlk namazı Başkan Erdoğan mı kıldıracak? Prof. Dr. Erbaş yanıt verdi.
A Haber canlı yayınında konuşan Erbaş, 24 Temmuz'daki Cuma namazını Başkan Erdoğan mı kıldıracak sorusuna "Takdir zat-ı devletlerinindir" diyerek yanıt verdi.
Ayasofya'da 481 yıldır kesintisiz bir şekilde ibadet edildiğine dikkat çeken Erbaş, cami içerisindeki figürlerin ise perdeleme ya da teknolojinin imkanlarından faydalanılarak namaz vakitlerinde ışıkla karartma uygulanabilecek şekilde düzenleneceğini ifade etti.
MUHARREM İNCE'NİN SORUSUNA YANIT
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Eğer davet gelirse 24 Temmuz'daki Cuma namazına giderim" sorusuna yanıt veren Erbaş, "Ezan bütün Müslümanlara davettir" diyerek yanıt verdi.
Erbaş, "Ayasofya'nın içerisinde 500 ile bin kişi namaz kılabilir. Caminin dışında ne kadar olabilir onu bilemiyorum. 2 imam 4 müezzin o tarihi günde görev alacak." dedi.
Prof. Dr. Erbaş, küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen hacı adaylarının ücretleri iade edileceğini duyurdu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bahçeli'de Orhan Pamuk'a sert tepki
- Nevşehir Belediyesi’nden CHP'li İmamoğlu’na "Fazilet Durağı" göndermesi!
- 'Ayasofya' sessizliğine gömüldüler
- Türkiye'den o ülkeye başsağlığı mesajı
- Geçmişten Günümüze FETÖ! İhanet ağı böyle ortaya çıktı!
- Başkan Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü paylaşımı
- DEVA Partisi Kurucusu Deniz Karakullukçu'nun Ayasofya hazımsızlığı
- İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel klip!
- Ayasofya kararının ardından Yunan'ın şirazesi kaydı!
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı Ayasofya mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?
- Kuruluş Osman'dan transfer bombası! Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız ismi Ertuğrul Bey'i canlandıracak
- 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları
- MEB müjdeyi verdi! LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
- 11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?
- Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?
- Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...
- Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...