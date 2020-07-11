Dışişleri Bakanlığından Nepal'e başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Nepal halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30'u aşkın kişinin de kayıp olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Nepal halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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