CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya sessizliği
Başkan Erdoğan'ın kararıyla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması üzerine Türkiye'de Müslüman aleminde büyük bir coşku yaşandı. Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında birçok isimden destek mesajı gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü.
DAMLA KAYA / SABAH
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya'nın ibadete açılması sonrasında sessizliğe bürünmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, konu hakkında hiçbir açıklamada bulunmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın cami olduğuna dair kararı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki kararnamesinden sonra sessizliğe büründü.
KILIÇDAROĞLU HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya Camii olduğu yönündeki kararnameden sonra gerek basın kuruluşları gerekse de sosyal medyadan hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekici bulundu.
Birçok kesim Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili fikir beyan ederken CHP Genel Başkanı'nın sessizliği hayretle karşılandı.
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