MEB müjdeyi verdi! LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
LGS sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları heyecanl bekleniyor. Okulların 31 Ağustos'ta açılacağı duyurusunun yapılmasının ardından liseye geçiş yapacak öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
LGS sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 Haziran'da gerçekleştirdiği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için araştırmalar sürüyor. Liseye geçiş yapabilmek için uzun zamandır sınava hazırlanan öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. MEB'in yayımladığı duyuruya göre, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte merak edilenler...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
20 Haziran'da gerçekleştirilen 2020 LGS sınavının sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.
LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2020!
2020 LGS sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklarak 2020 LGS sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.
LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYI (SÖZEL)
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih takvimi henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacak LGS tercih kılavuzu ile detaylar belli olacak. Son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b.Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç.Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d.Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e.Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f.Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı.Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2'de verilmiştir.
Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1Yabancı Dil 1
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