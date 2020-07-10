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10 Temmuz 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir? Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?
Son dakika... Ayasofya kararı açıklandı mı? İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden biri olarak ön plana çıkan Ayasofya'nın yeniden cami olması için Danıştay'dan gelecek müjdeli haber bekleniyor. Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararını bugün açıklayacağı öğrenilmişti. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya ile ilgili son durum nedir? Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 11:17
Son dakika haberi... Ayasofya kararı açıklandı mı? Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle birlikte camiye çevrilen ve yüzyıllarca cami olarak hizmet veren Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Uzun zamandır gündemde yerini koruyan Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılması için karar bugün belli olacak. Peki, Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AYASOFYA KARARI AÇIKLANDI MI? İBADETE AÇILDI MI?
Ayasofya kararı bugün açıklanacak. Yapılan çalışmalar sonucunda Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararını bugün saat 16.30 itibarıyla açıklaması bekleniyor.
GÖZLER YÜKSEK YARGIDA Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016 yılında ikinci kez Danıştay'a dava açmış, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü. Danıştay 10. Dairesi'nin bugün bu davayı karara bağlaması bekleniyor. HER İHTİMALE ÇALIŞILIYOR Hürriyet'in haberine göre Danıştay Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve iptal ederse, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının önü açılmış olacak. Karar 30 gün içinde uygulanacak ve iki yöntemden biri uygulanacak. Takdir her iki formülde de Başkan Erdoğan'ın olacak.
Edinilen bilgiye göre birinci formül, Erdoğan'ın Ayasofya'yla ilgili bir kararname çıkarması yönünde olacak. İkinci formüle göre ise, Erdoğan Danıştay kararını direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne uygulattırabilecek. Yüksek mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden cami statüsü kazanabilecek ve ibadete açılabilecek. AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri, her ihtimale karşı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde de çalışıyor.