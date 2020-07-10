Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?

Son dakika... Ayasofya kararı açıklandı mı? İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden biri olarak ön plana çıkan Ayasofya'nın yeniden cami olması için Danıştay'dan gelecek müjdeli haber bekleniyor. Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararını bugün açıklayacağı öğrenilmişti. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya ile ilgili son durum nedir? Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? İşte son gelişmeler...