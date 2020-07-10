Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha Mardin’de teslim oldu
Son dakika... Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, bugün bir örgüt mensubu daha teslim oldu.
Sınır duvarlarını aşarak Mardin'de teslim olan terörist ile birlikte son iki günde 6'ncı örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.
Son teslimle, ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de çözülmenin hızlanarak devam etmesi bekleniyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- HSK'da FETÖ soruşturması! Görevden uzaklaştırıldılar
- Ankara'da sahte reçete operasyonu: 20 gözaltı
- Dünyaca ünlü eseri satacaklardı! Son anda yakalandılar
- Bakan Akar Ukrayna’da böyle karşılandı
- Çiftlik Bank davasında avukattan skandal talep!
- Ayasofya ibadete açılacak mı? Çarpıcı açıklama
- Sakarya'daki ikinci patlama! Jandarma'dan flaş açıklama
- "Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık"
- Bakan Selçuk'tan 'Tabii' uygulaması paylaşımı
- Bakan Albayrak'tan 'Ayasofya' mesajı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
- TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?
- BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...
- Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...
- 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar oldu?
- Cuma hutbesi 10 Temmuz 2020! Diyanet Cuma hutbesi konusu: "15 Temmuz ve Birlik Ruhu"
- Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?
- Cuma mesajları 2020: Dualı, hadisli cuma mesajları burada! İşte en yeni ve resimli 2020 cuma mesajları