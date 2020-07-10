10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha Mardin’de teslim oldu

Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha Mardin’de teslim oldu

Son dakika... Terör örgütü 'da çözülme sürüyor. Bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak ’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha Mardin’de teslim oldu

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, bugün bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

Sınır duvarlarını aşarak Mardin'de teslim olan terörist ile birlikte son iki günde 6'ncı örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Son teslimle, ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de çözülmenin hızlanarak devam etmesi bekleniyor.

Evlat nöbetinde 14. kavuşma! PKKdan kurtulan Ramazan Ertaş ailesi ile kucaklaştı EVLAT NÖBETİNDE 14. KAVUŞMA! PKK'DAN KURTULAN RAMAZAN ERTAŞ AİLESİ İLE KUCAKLAŞTI
Evlat nöbetinde 14. kavuşma! PKKdan kurtulan Ramazan Ertaş ailesi ile kucaklaştı

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA