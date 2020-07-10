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ABD ve UNESCO'dan Ayasofya küstahlığı

Başkan 'ın imzasıyla , Yunanistan ve Rus Ortadoks Kilise'sinin ardından ve ABD'den skandal açıklamalar geldi. ABD'den yapılan açıklamada "Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi hayal kırıklığı" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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ABD ve UNESCO'dan Ayasofya küstahlığı

Tarihi karar sonrası peş peeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından UNESCO'dan Ayasofya açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, "Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz" denildi.

ABD'DEN SKANDAL TEPKİ

Ayasofya'nın ibadate açılması kararının ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD'den yapılan açıklamada "Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi hayal kırıklığı" denildi.

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