Ayasofya açıldı Yunanistan ve Rus Ortodoks Kilisesi çıldırdı
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, Yunan basını ve Rus Ortodoks Kilisesi'ni rahatsız etti. Dünyanın dikkatini çektiği Ayasofya kararı için "Ortodokslar için kara gün" başlığı atıldı.
Osmanlı Devleti döneminde cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla müzeye çevrildi. Danıştay bu kararı bozarak Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan kararı açıkladı. Tarihi karar dünyada büyük yankı uyandırdı.
İLK TEPKİ RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN
Tarihe geçen son dakika kararı sonrası Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada, "Karar büyük ayrışmalara yol açabilir." denildi.
YUNAN MEDYASI KUDURDU
Ayasofya'nın yeniden cami olmasının kararı Yunan medyasında da geniş yankı uyandırdı. NewsBomb.gr isimli site haberi "Ortodokslar için kara gün" başlığıyla duyururken, diğer Yunan kaynakları da Ayasofya'nın yeniden cami olma kararını manşetten duyurdu.
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