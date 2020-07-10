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Ayasofya açıldı Yunanistan ve Rus Ortodoks Kilisesi çıldırdı

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, Yunan basını ve Rus Ortodoks Kilisesi'ni rahatsız etti. Dünyanın dikkatini çektiği için "Ortodokslar için kara gün" başlığı atıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Ayasofya açıldı Yunanistan ve Rus Ortodoks Kilisesi çıldırdı

Osmanlı Devleti döneminde cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla müzeye çevrildi. Danıştay bu kararı bozarak Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan kararı açıkladı. Tarihi karar dünyada büyük yankı uyandırdı.

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İLK TEPKİ RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN

Tarihe geçen son dakika kararı sonrası Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada, "Karar büyük ayrışmalara yol açabilir." denildi.

YUNAN MEDYASI KUDURDU

Ayasofya'nın yeniden cami olmasının kararı Yunan medyasında da geniş yankı uyandırdı. NewsBomb.gr isimli site haberi "Ortodokslar için kara gün" başlığıyla duyururken, diğer Yunan kaynakları da Ayasofya'nın yeniden cami olma kararını manşetten duyurdu.

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