Türkiye'nin Ayasofya kararı Yunanistan medyasında gündeme oturdu

Türkiye'nin 86 yıl sonra Ayasofya'yı yeniden ibadete açma kararı sonrası Yunanistan medyası bu konu ilk sıraya yükseldi. Yunanistan'ın Türkiye'yi UNESCO ve Avrupa Parlamentosu'na şikayet etmeye hazırlandığını söyleyen A Haber muhabiri Manolis Koditis, Atina'dan henüz karara ilişkin resmi bir açıklama yapıldığını aktardı.