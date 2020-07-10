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Türkiye'nin Ayasofya kararı Yunanistan medyasında gündeme oturdu

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Giriş: 10.07.2020 23:08
Güncelleme:10.07.2020 23:08
Türkiye'nin 86 yıl sonra Ayasofya'yı yeniden ibadete açma kararı sonrası Yunanistan medyası bu konu ilk sıraya yükseldi. Yunanistan'ın Türkiye'yi UNESCO ve Avrupa Parlamentosu'na şikayet etmeye hazırlandığını söyleyen A Haber muhabiri Manolis Koditis, Atina'dan henüz karara ilişkin resmi bir açıklama yapıldığını aktardı.
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