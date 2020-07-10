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Son dakika: İlber Ortaylı'nın acı günü

Tarihçi 'nın annesi  vefat etti. İlber Ortaylı'nın annesinin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Uzun yıllar bilim dünyasına hizmet veren Şefika Ortaylı, 102 yaşında vefat etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: İlber Ortaylı'nın acı günü

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı 102 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatı Kırım'dan Petersburg'a, oradan Viyana'ya, İstanbul'a ve Ankara DTCF Rus Dili hocalığına uzanan Şefika Ortaylı uzun yıllar bilim dünyasına hizmet etmişti.

102 yaşında vefat eden Şefika Ortaylı'nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

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