Son dakika: İlber Ortaylı'nın acı günü
Tarihçi İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı vefat etti. İlber Ortaylı'nın annesinin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Uzun yıllar bilim dünyasına hizmet veren Şefika Ortaylı, 102 yaşında vefat etti.
Tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı 102 yaşında hayatını kaybetti.
Hayatı Kırım'dan Petersburg'a, oradan Viyana'ya, İstanbul'a ve Ankara DTCF Rus Dili hocalığına uzanan Şefika Ortaylı uzun yıllar bilim dünyasına hizmet etmişti.
102 yaşında vefat eden Şefika Ortaylı'nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
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