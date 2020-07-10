Son dakika: Başkan Erdoğan bu akşam saat 20:53’te ulusa seslenecek! Ayasofya için imzayı attı ve bu mesajı verdi
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın bu akşam saat 20:53’te ulusa sesleneceğini duyurdu. Ulusa sesleniş haberi Danıştay'ın “Ayasofya ibadete açılır" kararı sonrası geldi. Bu haberden hemen sonra Başkan Erdoğan da Ayasofya imzasını attı "Hayırlı olsun" dedi ve kararı Twitter’dan paylaştı. Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.
Son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." dedi.
AYASOFYA AÇILIYOR...
Ulusa sesleniş kararı, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini duyurması sonrası geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI
Bu haberden hemen sonra Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Öte yandan Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya Camii'ni müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
TBMM'DE AYASOFYA COŞKUSU
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.
İşte Danıştay'ın o kararı...
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya ile ilgili verdiği kararın ayrıntıları ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı 2020/2595 no'lu karar tam 19 sayfa… Karar, oy birliği ile 'Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin başvurusu üzerine alındı.
Kararın sonuç bölümünde şunların kaydedilmesi dikkat çekti: "Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı, yukarıda yer verilen mevzuat, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları kapsamında değerlendirildiğinde; Ayasofya'nın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu,
Ayasofya'nın, vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu,
Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu,
Devletin, vakıf varlığının, vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve hakları ile ilgili olarak vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde de negatif yükümlülüğünün bulunduğu, kuşkusuzdur.
Bu durumda, Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, bu hususlar dikkate alınmaksızın Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir."
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