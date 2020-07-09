Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya'da şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı
Son dakika haberi... Sakarya'da havai fişek taşıyan araçta meydana gelen patlama neticesinde 3 askerimiz şehit oldu. Bu vesileyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum.Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasındaki faciada patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda olduğu belirtildi.
Yaşanan feci patlamadan sonra açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "2 şehidimiz var." ifadelerini kullandı. Başkan Ekrem Yüce'den sonra açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şehit olan 3 askerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Albayrak açıklamasında, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 9, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷
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