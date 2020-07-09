İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli 627 emniyet müdürü ve amirini kapsayan kritik atama ve yer değiştirme işlemleri bugün gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Bu kapsamda, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Oktar Çelik Aksaray'a, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer Kilis'e, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır'ın Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na (PMYO) atandı.

İstanbul Emniyeti'nde 1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 204, 2'nci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine 112, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 13, 1'inci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine ise 298 personel olmak üzere toplam 627 personel için atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı.

15 EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI BAŞKA İLE ATANDI

Atama ve yer değiştirmeleri kapsamında 15 İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın başka illere atandığı öğrenildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Ozan Karadağ'ın Diyarbakır'a atanması dikkat çekti. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner, Adile Sadullah Mermerci PMYO'ya, Haydar Özdemir Zonguldak'a, Mehmet Çatal Şanlıurfa'ya, Mustafa Acıkara Diyarbakır'a, Kadir Alçıkaya Gümüşhane'ye, Hakan Torun Şanlıurfa'ya, Erden Bursalı Tunceli'ye, Mustafa Göçer Ordu'ya, Mehmet Sururi Saydam Elazığ'a, Sunay Balıklıkaya Konya'ya, İsmail Kılıç Aksaray'a, Oğuz Kaan Şanlıurfa'ya, Kamil Yıldırım Elazığ'a, Hakan Becel ise Kayseri POMEM'e atandı.

İstanbul'daki ilçe emniyet müdürlerinden bazıları ise ilçe emniyet müdürü olarak başka illere atandı. Bu atamalar şöyle:

"Adalar İlçe Emniyet Müdürü Murat Bingöl Van'a atandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özcan Aybek Şanlıurfa'ya atandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt Karabük'e atandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Selman Yozgat'a atandı.

Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek Diyarbakır'a atandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürü Feramuz Çetin Ardahan'a atandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu Erzurum'a atandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen Balıkesir'e atandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan Manisa'ya atandı.

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ DE DEĞİŞTİ

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'ndeki şube müdürlerinden 13 isim de başka illere atandı. Bu atamalar şu şekilde gerçekleşti:

"İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Yener Yaşar Kilis'e atandı.

İstanbul Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Deniz Halıcı Çelik Aksaray'a atandı.

İstanbul Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Sinan Arslan Niğde'ye atandı.

İstanbul İkmal Şube Müdürü Halil Sönmez Bolu'ya atandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin Kastamonu'na atandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu Gaziantep'e atandı.

İstanbul Polisevi Şube Müdürü Birol Taşkoparan Mardin'e atandı.

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Serkan Şahan Bartın'a atandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez Afyonkarahisar'a atandı.

İstanbul Turizm Şube Müdürü Yalçın Erdem Kars'a atandı.

İŞTE İSTANBUL'A GELEN EMNİYET MÜDÜRLERİ

Bunun yanı sıra başka illerden İstanbul'a çeşitli görevlerle yeni polis müdürleri de atandı.

Ömer Faruk Ataş, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken İstanbul'a atandı.

Mustafa Varol, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü iken İstanbul'a atandı.

Aşkın Kılıçeser, Şırnak Emniyet Müdürlüğü / Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli iken İstanbul'a atandı.

Fatih Doğan, Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken İstanbul'a atandı.

Hüseyin Ağca, Adana Emniyet Müdürlüğü / Adana Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli iken İstanbul'a atandı.

Özgür Yılmaz, Batman Emniyet Müdürlüğü / Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü iken İstanbul'a atandı.

Göksel Önder, Narkotik Suçlarla Mücadele Dai.Bşk. / Personel Şube Müdürü iken İstanbul'a atandı.

Tuğba Ördek, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü / Özel Güvenlik Şube Müdürü iken İstanbul'a atandı.

Murat Özburun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kor.Dai.Bşk / İdari İşler ve Destek Şube Müdürü iken İstanbul'a atandı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana Emniyet Müdürlüğü / Asayiş Şube Müdürü iken İstanbul'a atandı.

Sema Alim Dalgıç-Sabah