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Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler

'nın Hendek ilçesinde fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi.

Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler

Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi

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Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler

Bölgeye, çok sayıda sağlık ekini ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.

Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler

Patlamanın olduğu nokta ve kamyondan geriye kalan görüntü. Facianın gerçekleştirdiği yerde obruk oluştu.

Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler

"Sakarya'da patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama!" haberi için tıklayın

Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler
Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler
Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler
Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler
Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler
Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler
Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler
Sakarya'da imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler

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