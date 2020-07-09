Son dakika haberi... Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf ve Ortaokul 5. sınıf okul bilgileri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıla açıklamaya göre, 2020-2021 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu adres bilgisine göre, Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf veya Ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırılması gereken okul bilgileri açıklandı. İlk defa okula kayıt yaptıracak Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf ve Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin velileri detayları araştırıyor. Peki, MEB e Kayıt sorgulama nasıl yapılır? İlkokul 1. sınıf ve Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek? İşte merak edilenler...

E-KAYIT OKUL BİLGİLERİ SORGULAMA! (ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf okul kayıtları açıklandı. Adres bilgisine göre gerçekleştirilen kayıt bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-KAYIT SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN...