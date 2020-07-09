MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
Son dakika... Çocuğum hangi okula gidecek? sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 öğretim yılı anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf e-kayıt sonuçları açıklandı. Buna göre, e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin kayıtlı oldukları okul bilgileri sorgulanabilecek. Peki, MEB e Kayıt sorgulama nasıl yapılır? İlkokul 1. sınıf ve Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek? İşte cevaplar...
Son dakika haberi... Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf ve Ortaokul 5. sınıf okul bilgileri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıla açıklamaya göre, 2020-2021 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu adres bilgisine göre, Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf veya Ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırılması gereken okul bilgileri açıklandı. İlk defa okula kayıt yaptıracak Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf ve Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin velileri detayları araştırıyor. Peki, MEB e Kayıt sorgulama nasıl yapılır? İlkokul 1. sınıf ve Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek? İşte merak edilenler...
E-KAYIT OKUL BİLGİLERİ SORGULAMA! (ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?)
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf okul kayıtları açıklandı. Adres bilgisine göre gerçekleştirilen kayıt bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
İkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Velilerin kayıt yapılan okula giderek başvuru yapmaları gerekiyor.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfası üzerinden okula başlama yaşı hesaplanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğum tarihini girdikten sonra kayıt durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız" açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, "Okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken kabinenin genel bakışı, bilim kurulunun ortaya koyacağı veriler dikkate alındı. 31 Ağustos ile başlayan bir takvimi ortaya koyduysak bazı mali sebepler, bürokratik sebepler nedeniyle mevzuat gereği takvimi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Şartlar elverişli olursa açacağız diyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız çalışmalar var. Yayınladığımız bir rehber var. Sağlık Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yapıyoruz.
Okullar açılsın denilirse açarız. Uygun şartlar olmazsa uzaktan eğitime devam ederiz. Zaten hazır bu sistem. Okuldan almadıkları dersi uzaktan eğitimden alsınlar derlerse, karma eğitime de hazırız" dedi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?
Telafi eğitimi okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, şöyle konuştu:
"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.
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