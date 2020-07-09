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Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeninin cezası belli oldu

Son dakika haberi... Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan elebaşı ’in yeğeni 'e örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeninin cezası belli oldu

Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zeynep Gülen ile avukatı katıldı.

Sanık Gülen'in son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, sanık Zeynep Gülen'in "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen'in 24 Ekim 2019'da Beykoz'daki rutin polis kontrolünde sahte kimlikle yakalandığı ve tutuklandığı belirtilerek, bu kişinin, Gülen'in talimatı doğrultusunda FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan Bank Asya'ya 19 Ağustos 2014'te ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığı aktarılmıştı.

İddianamede, Zeynep Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülenin yeğeni gözaltına alındı FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI
FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ ZEYNEP GÜLEN TUTUKLANDI

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