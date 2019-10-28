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FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2019
FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ ZEYNEP GÜLEN TUTUKLANDI

Geçtiğimiz Perşembe günü Beykoz Yenimahalle'de yakalanan elebaşının yeğeni 'in, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında aranan örgütün elebaşı 'in yeğeni , geçtiğimiz Perşembe akşamı Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" ekipleri tarafından Yenimahalle'de bir araçta yakalanmış, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Zeynep Gülen, "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk elden şüpheli Zeynep Gülen'in, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika... FETÖ elebaşının yeğeni İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı SON DAKİKA... FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ İSTANBUL'DA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

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