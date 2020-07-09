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CHP'li Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz'den skandal İdlib çıkışı: Egemenlik hakları ihlal ediliyor

'nin 'nin kuzeyinde barış ve huzuru sağlamak için attığı adımları görmezden gelen ve Esad sözcülüğüne soyunan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili skandal açıklamalara imza attı. Çeviköz, Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki olduğunu öne sürdü.

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Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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CHP'li Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz'den skandal İdlib çıkışı: Egemenlik hakları ihlal ediliyor

Suriye'de Esad rejiminin yıllardır yaptığı katliamlara, binlerce insanın ölümüne neden olan iç savaşa kayıtsız kalmayan Türkiye, halkı korumak için her şeyi yapıyor. Milyonlarca sığınmacıya kapılar açıldı, maddi ve manevi destek verildi. Suriyeliler de her seferinde verilen bu destekten dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Ancak CHP tüm bunları görmezden gelerek, yine iktidarı eleştirdi.

"BİZİM ASKERİMİZ NEDEN ORADA?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. "Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin ve Türkiye destekli silahlı grupların hakim oldukları bölgelerde Türk Lirası kullanılmaya başlandığını" söyleyen Çeviköz, "Astana sürecinde Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı vurgusu yapılmasına rağmen sürecin bir parçası olan Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye Türk Lirası sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki" olduğunu ifade etti.

LİBYA'DA HUZUR İSTİYORLARMIŞ
CHP olarak Libya'da huzur ve istikrar istediklerini belirten Çeviköz, "Libya konusunda CHP olarak isteğimiz, Trablus'taki hükümet ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sona ermesi ve Libya'nın bir an önce huzur ve istikrara kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

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