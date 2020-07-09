Evlat nöbetinde 14. kavuşma! PKK'dan kurtulan Ramazan Ertaş ailesi ile kucaklaştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelerek 3 Mart'ta oturma eylemine katılan Ertaş ailesinin, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ortak çalışmasıyla evlat hasreti son buldu.

Önceki gün Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına teslim olan Ramazan Ertaş (20), Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babası ve kız kardeşleriyle buluşturuldu.





Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen baba Ertaş, 8 aylık hasretin ardından evladına sarıldı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, babası ve kardeşleri Ramazan'ı bağrına bastı.

Baba Ertaş, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, "Allah devletimizden razı olsun İnşallah diğer aileler de evladına kavuşur." dedi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu, Hüsniye Kaya kızı, babaanne Halime Kadran torunu, baba Metin Açan oğlu, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğulları, anne Gevriye Ayhan kızı, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu, anne Cahide Alkan oğlu, anne Şahize Altınkaynak kızı, güvenlik güçlerine teslim olan Haşim Açar ve Tekoşin Açar da 6 yıllık hasretin ardından ailelerine kavuşmuştu.

Ramazan Ertaş'ın da önceki gün güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 14'e yükseldi.





Terör örgütü PKK'tan kurtulup Diyarbakır Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan Ramazan Ertaş, ailesiyle buluştu. Diyarbakır'daki bu buluşma 14. oldu. PKK ve HDP'nin siyasi koluna karşı elde edilen bu başarı tarihe geçti. Yaklaşık sekiz ay önce teröristler tarafından kaçırılan Ramazan Ertaş güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ MESAJLAR



Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır anneleri ile ilgili bir haberim var. Bugüne kadar 13 aileyi evlatlarıyla buluşturduk. Sabah Cumhurbaşkanımıza da haber verdim. Bugün yarın 14. aileyi de evladıyla kavuşturuyoruz" dedi.

Müjdeyi duyan evlat nöbetinde olan ailelerin çadırında sevinç gözyaşları döküldü. Eylemin 309'cu gününde müjdeyi alan aileler kendi çocukları gelmiş gibi sevindiğini söyledi. Nöbetteki aileler evladına kavuşan aileyi arayarak tebrik etti.

"ÇOK MUTLUYUZ 14 AİLE OLDU"



Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Nazlı Sancar, müjdeyi alınca çok sevindiğini aktardı.

Sancar, "Bugün bir evladımız daha geldi çok sevindik, sanki benim kızım gelmiş gibi oldu. Çok mutluyuz 14 aile oldu, tüm ailelere sesleniyorum gelin evlatlarınızı isteyin. Biz hepimiz inşallah Allah'ın izniyle evlatlarımızı alıp gideceğiz. İnşallah Allah bu sevinci bize de yaşatır, çok mutlu ve sevinçliyiz" dedi.

"SANKİ BENİM ÇOCUĞUM GELMİŞ GİBİ OLDUM"



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Necibe Çiftçi, müjdeyi aldığında sanki kendi evladına kavuşmuş gibi hissettiğini söyledi.





Çiftçi, "Çok sevinç içindeyiz bütün ailelere sesleniyoruz, bütün anneler gelsin buraya oturup bir ümit beklesinler. Biz biliyoruz ki ümidimize kavuşacağız, bugün bu aile kavuştu o kadar sevinç içindeyiz ki sanki benim çocuğum gelmiş gibi oldum. Hem üzülüyor hem de sevinç içindeyiz İnşallah benim çocuğumda bana kavuşacak" diye konuştu.





''ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİYORUZ''



Bakan Soylu, 2019 yılında 328, 2020 yılının ilk 5 ayında da 110 organize suç örgütünü çökerttiklerini ifade ederek, "'PKK mağaralarda bile barınamaz hale geldi' diyoruz, birileri burun kıvırıyor. Bakın geçen gün, Başbağlar katliamının yıl dönümüydü. Polisimiz aleyhine kampanya yapanlar hatırlamaz bu işleri, ilgilenmezler, sesleri çıkmaz. PKK köy basmıştı, insanları köy meydanında kurşuna dizdi, 33 kişi hayatını kaybetti. Yerde dizilmiş çocuk cesetleri fotoğrafları hala aklımızdadır bizim. Pınarcık katliamı, Başyurt Köyü Efeler Mezrası katliamı. Yuvalı Haraberk katliamı. 7'si çocuk 2'si kadın, 9 kişiyi katlettiler. Bu ve daha pek çok köy katliamını yapan o PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu. 2019'da 1122 kestirme alındı. Yılbaşından bugüne kadar da ancak 201 kestirme oldu. Kendi yayın organlarından istedikleri gibi atıp tutsunlar, PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Fiili olarak, fiziki olarak ve psikolojik olarak örgütü çökertiyoruz. Hem içeride hem de sınırlarımızın dışında."