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FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
TERÖRİST GÜLEN'İN YEĞENİ YAKALANDI

/ terör örgütü elebaşı 'in yeğeni Beykoz’da gece kartalları olarak biline bekçiler tarafından gözaltına alındı. Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni ekiplerine teslim edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler Yenimahalle'de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına GBT sorgusu yapıldı. Kadının, ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.

BAŞKA BİR İSİM VERDİ

Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi. Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

YEĞENİ YAKALANDI

Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının / terör örgütü elebaşı 'in 30 yaşındaki yeğeni olduğu anlaşıldı. Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi'ne sevk etti. Zeynep Gülen buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında ekiplerine teslim edildi.

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