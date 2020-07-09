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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'da patlamanın olduğunu bölgeye intikal etti
Son dakika haberi; 3 askerimizin şehit olduğu patlamayla ilgili Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopterle bölgeye geldi. Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer canlı yayında aktardı.