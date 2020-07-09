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AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?

AÖF yaz okulu başvuru tarihi belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim duyuruları sayfasında yer alan bilgiye göre, yaz okulu yerine üç ders sınavı uygulanması yönünde alınan kararın yeniden değerlendirildiği bildirildi. Buna göre, yaz okulu açılmasına karar verildiği açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 AÖF yaz okulu kaç ders alınır? nasıl girilir? İşte cevaplar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?

AÖF yaz okulu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından daha önce yapılan duyuruda, "Yaz Okulu"nun açılmayacağı, "Üç Ders Sınavı"nın uygulanacağı açıklanmıştı. Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine üç ders sınavı yerine Yaz Okulu'nun yeniden açılmasına karar verildiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından açıköğretim öğrencileri yaz okulu detaylarını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 AÖF yaz okulu kaç ders alınır? nasıl girilir? İşte merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF 2019-2020 Yaz Okulu başvuru tarihi henüz belli olmadı. Yapılan açıklamada, başvuru takviminin AÖF'ün anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresi üzerinden duyurulacağı bildirildi.

AÖF YAZ OKULU KAÇ DERS ALINIR?

AÖF yaz okulunda en fazla 5 ders seçilebiliyor.

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ YAZ OKULU DUYURUSU

AÖF'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır."

AÖF'TEN CANLI DESTEK HİZMETİ

Açıköğretim Destek Sistemi, Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim sistemiyle öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı olan öğrenciler ve Açıköğretim Sistemi hakkında bilgi almak isteyenler için oluşturduğu destek hizmetidir.

AÖF DESTEK SİSTEMİ GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

AÖF canlı destek sistemine aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden erişim sağlanıyor.

Açıköğretim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin öğrencilik hizmetleri hakkında merak ettikleri konulara çözüm getirmek amacıyla tasarlanan Açıköğretim Destek Sistemi öğrencilere ve öğrenci adaylarına etkili bir biçimde yanıt verebilmeyi ve bilgilendirmeyi amaçlıyor.

AÖF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler sınav itirazlarını 9-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapabilecekler. 13 Temmuz 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının 13-17 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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