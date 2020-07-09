AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?

AÖF yaz okulu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından daha önce yapılan duyuruda, "Yaz Okulu"nun açılmayacağı, "Üç Ders Sınavı"nın uygulanacağı açıklanmıştı. Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine üç ders sınavı yerine Yaz Okulu'nun yeniden açılmasına karar verildiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından açıköğretim öğrencileri yaz okulu detaylarını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 AÖF yaz okulu kaç ders alınır? AÖF canlı destek nasıl girilir? İşte merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF 2019-2020 Yaz Okulu başvuru tarihi henüz belli olmadı. Yapılan açıklamada, başvuru takviminin AÖF'ün anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresi üzerinden duyurulacağı bildirildi.

AÖF YAZ OKULU KAÇ DERS ALINIR?

AÖF yaz okulunda en fazla 5 ders seçilebiliyor.