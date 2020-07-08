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Sırbistan'dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Yardımlarınız bize güven veriyor

'daki Başkanı Jasmina Curiç, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ’den bekledikleri tıbbi malzeme yardımının bölgeye ulaşması üzerine Başkan ’a teşekkür etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Sırbistan'dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Yardımlarınız bize güven veriyor

Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da (Yeni Pazar) koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'den yardım isteyen Boşnak Milli Konseyi Jasmina Curiç, Türkiye'den bekledikleri tıbbi malzeme yardımının bölgeye ulaşması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

YARDIMLARINIZ BİZE GÜVEN VERİYOR
Curiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak salgın nedeniyle ciddi sıkıntılar çekti ve bölgedeki imkanlar kısıtlı. Gönderdiğiniz tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman yardımı bölge halkı için çok önemli. Yardımlarınız bize güven veriyor" ifadelerini kullanarak yardımların, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelerle dayanışma içinde olduğunun en önemli göstergesi olduğunu vurguladı. Curiç, Sancak bölgesine gönderilen yardımın koronavirüs salgınının etkilerini azaltacağını belirterek, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?
Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorluklar, çeşitli fotoğraflar ve görüntülerle gündeme gelmişti. Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curiç, salgın nedeniyle ciddi zorluklar yaşandığını ve bölgedeki imkanların kısıtlı olduğunu belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tıbbi malzeme yardımı istemişti.

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