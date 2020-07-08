Sırbistan'dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Yardımlarınız bize güven veriyor
Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curiç, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Türkiye’den bekledikleri tıbbi malzeme yardımının bölgeye ulaşması üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da (Yeni Pazar) koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'den yardım isteyen Boşnak Milli Konseyi Jasmina Curiç, Türkiye'den bekledikleri tıbbi malzeme yardımının bölgeye ulaşması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
YARDIMLARINIZ BİZE GÜVEN VERİYOR
Curiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak salgın nedeniyle ciddi sıkıntılar çekti ve bölgedeki imkanlar kısıtlı. Gönderdiğiniz tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman yardımı bölge halkı için çok önemli. Yardımlarınız bize güven veriyor" ifadelerini kullanarak yardımların, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelerle dayanışma içinde olduğunun en önemli göstergesi olduğunu vurguladı. Curiç, Sancak bölgesine gönderilen yardımın koronavirüs salgınının etkilerini azaltacağını belirterek, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
NE OLMUŞTU?
Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorluklar, çeşitli fotoğraflar ve görüntülerle gündeme gelmişti. Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curiç, salgın nedeniyle ciddi zorluklar yaşandığını ve bölgedeki imkanların kısıtlı olduğunu belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tıbbi malzeme yardımı istemişti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Alpay Özalan’dan Ahmet Davutoğlu'na ders gibi sözler
- Semiha Yıldırım'a yapılan saldırıya tepki
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Klimalara dikkat
- 15 Temmuz Derneği’nden İBB açıklaması
- Ukrayna'da bir Türk öldürülüp parçalandı
- Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Özeren, gözaltına alındı
- Türkiye'nin hedefi 6 uyduluk bir filo
- Tarık Şebik'ten İYİ Partili Özkan’a tepki
- Türkiye'den İsveç'e terörle mücadele tepkisi
- Danıştay, Ayasofya kararını açıklayacak!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?