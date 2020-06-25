Sırbistan'daki Boşnaklar koronavirüse karşı Türkiye'den yardım istedi! Başkan Erdoğan'a mektup yazdılar
Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Çuriç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yardım mektubu gönderdi. Çuriç, mektubunda “Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etme arzunuzu ve isteklerinizi göz önünde bulundurarak, şu anda sağlık personeline ve tıbbı yardıma ihtiyacı olan Sancak'a acil yardım talep ediyorum” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelerden biri de Sırbistan oldu. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde pozitif vaka ve ölüm sayısı her geçen gün yükselirken, Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Çuriç bölgede bulunan hastanelerde hizmetin yetersiz olduğunu belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak yardım istedi.
"ÖLÜM SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA"
Çuriç, yazdığı mektupta, "Novi Pazar ve tüm Sancak bölgesi, geçen ay koronavirüs salgınının neden olduğu büyük sorunlarla karşı karşıya. Durum son 10 gün içinde çok ciddi hale geldi. Novi Pazar ve Tutin'de günlük olarak onlarca yeni vakamız var. Kritik durumda olan hastalar, tedavi için her gün Sırbistan'daki daha büyük tıp merkezlerine gönderiliyor. Bununla birlikte, ölüm sayısı da her geçen gün artmaktadır. Size sadece Novi Pazar hastanesinde 20 doktor ve 40'tan fazla tıp teknisyeni ve destek personelinin hastalandığını bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
'ÇOK SAYIDA HAYAT KURTARDINIZ'
Çuriç mektubunda şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etme arzunuzu ve isteklerinizi göz önünde bulundurarak, şu anda sağlık personeline ve tıbbı yardıma ihtiyacı olan Sancak'a acil yardım talep ediyorum. Ülkenizdeki sağlık personelinin profesyonel ve yetenekli olduğunu, koronavirüsün en büyük etkisi sırasında bu zorluklara karşı iyi bir mücadele verdiğini ve çok sayıda hayat kurtarmayı başardığını görüyoruz. Ülkenizdeki çok sayıda enfekte hastaya kıyasla nispeten düşük ölüm oranı göz önüne alındığında, sağlık personelinizin, özellikle doktorların, hasta doktorlarımızı iyileştireceğine ve böylece Sancak halkının içinde bulunduğu krizin üstesinden gelmesine yardımcı olacağına inanıyoruz."
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