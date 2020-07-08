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Araçta bıraktığı parmak izi teröristi 3 yıl sonra yakalattı

’nın Bozova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2017 yılında teröristlerin kullandığı bir araçta parmak izi tespit edilen V.K. isimli şahıs yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Araçta bıraktığı parmak izi teröristi 3 yıl sonra yakalattı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde terör operasyonu düzenledi. Operasyonda PKK'lı teröristlerin 2017 yılında yer değiştirmek için kullandıkları ve daha sonra terk edip kaçtıkları bir araçta parmak izi olduğu tespit edilen V.K. isimli şahıs yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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