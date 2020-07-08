MSB'den net mesaj: PKK-YPG'ye izin verilmeyecek

MSB'nin Twitter hesabından, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.