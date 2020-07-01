01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adana'da terör örgütüne operasyon! DEAŞ'ın sözde "istihbaratçısı" yakalandı!

Son dakika: Adana'da terör örgütüne operasyon! DEAŞ'ın sözde "istihbaratçısı" yakalandı!

Son dakika haberine göre polisinin 'a yönelik yaptığı operasyonda terör örgütünün sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
ABONE OL
DEAŞ'IN SÖZDE İSTİHBARATÇISI YAKALANDI!

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptıkları çalışma sonucunda terör örgütünün Adana'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Son dakika: Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı |Video SON DAKİKA: ADANA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI |VİDEO

Ayrıca yapılan çalışmada ve uyruklu 5 zanlının terör örgütünün sözde istihbarat ve savaşçısı olduğu belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.



Yapılan operasyonda 5 şahıstan 3'ü gözaltına alınırken, 2 zanlının yakalanması için operasyonlar devam ediyor. Zanlıların yapılan ikamet aramalarında 3 cep telefonu, 1 av tüfeği ve 2 fişek ele geçirildi.



Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.


Son dakika: Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı |Video SON DAKİKA: ADANA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI |VİDEO
Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı SAMSUN'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
İstanbul’da nefes kesen DEAŞ operasyonu! ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Barış Pınarı’ harekatlarına misilleme yapacaklardı İSTANBUL’DA NEFES KESEN DEAŞ OPERASYONU! ‘ZEYTİN DALI’ VE ‘BARIŞ PINARI’ HAREKATLARINA MİSİLLEME YAPACAKLARDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA