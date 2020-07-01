Tunceli'de terör örgütüne ağır darbe! Patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberine göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı ve çeşitli mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 29 Haziran'da Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.
Operasyonda terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirildiği aktarılan açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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