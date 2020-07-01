01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Tunceli'de terör örgütüne ağır darbe! Patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait el yapımı ve çeşitli mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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TUNCELİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 29 Haziran'da Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda terör örgütüne ait el yapımı düzeneği, 12 büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirildiği aktarılan açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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