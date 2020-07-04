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Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

'da terör örgütü ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. A.'nın yurda 'gazeteci' gibi girip topladığı istihbaratı terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, terör örgütü 'ın sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 şüphelinin 'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

ŞAFAK BASKINI

Şüphelilerin belirlenen adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle 1 Temmuz sabahı, şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ö., A., A. ve İ. gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖRGÜTE İSTİHBARAT SAĞLIYORMUŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen A.'nın, DEAŞ'ın dağılma sürecinde Cezayir'e kaçtığı, ardından da da kaçak yollarla 'gazeteci' gibi 'ye girdiği tespit edildi. Muhammed Al A.'nın, Türkiye ile ilgili topladığı istihbaratları terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ., savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi. Halid El Ö., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, ev hapsine çarptırıldı. Humeydi El A. ise çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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