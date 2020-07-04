Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

ÖRGÜTE İSTİHBARAT SAĞLIYORMUŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed Al A.'nın, DEAŞ'ın dağılma sürecinde Cezayir'e kaçtığı, ardından da da kaçak yollarla 'gazeteci' gibi Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Muhammed Al A.'nın, Türkiye ile ilgili topladığı istihbaratları terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.