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İSKİ'nin su tankerini fotoğraflayan eski muhtar konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim fotoğrafta ben de varım

Şile'de günlerdir yaşanan su sıkıntısı sırasında tankerle su dağıttı. Tankerle su dağıtımı fotoğraflayan 'nün eski muhtarı Mustafa Şişman, “Fotoğrafı 5 Temmuz Pazar günü çektim" dedi.

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Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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İSKİ'nin su tankerini fotoğraflayan eski muhtar konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim fotoğrafta ben de varım

Şile'de su kesintisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaştığı tankerle su dağıtımı fotoğrafıyla tartışma konusu oldu. Fotoğrafın eksi olduğu öne sürüldü.

"FOTOĞRAFLARI KENDİ TELEFONUMLA BEN ÇEKTİM"

Ancak 34 YN 1285 plakalı tankerin Şile'de su dağıtımı için dolaşırken çekilen farklı fotoğrafları da ortaya çıktı. Alacalı Köyü eski muhtarı Mustafa Şişman, fotoğrafları 5 Temmuz Pazar günü çektiğini söyledi. Şişman, "Fotoğrafı ben çektim. Telefonumda da kayıtlı tarihine bakabilirsiniz. Pazar günü saat 16.30-17.00 arası İSKİ tankeri geldi. Vatandaş burada su alırken ben gayri ihtiyari resim çektim. 3 gün önce Pazar günü çektim. 2 farklı fotoğraf var zaten. Buyurun istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Ben kendime mi inanacağım onlara mı inanacağım?" dedi.

İSKİnin su tankerini fotoğraflayan eski muhtar konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim fotoğrafta ben de varım İSKİ'NİN SU TANKERİNİ FOTOĞRAFLAYAN ESKİ MUHTAR KONUŞTU: 5 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ ÇEKTİM FOTOĞRAFTA BEN DE VARIM

"OĞLUMLA BERABER 3 GÜN ÖNCE O TANKERDEN SU ALDIK"

Alacalı köyü sakinlerinden Cevat Çakır, 5 Temmuz Pazar günü oğluyla beraber köye gelen İSKİ tankerinden su aldığını belirtti. Çakır, "O gün su tankeri geldi. Suyumuz yoktu su aldık, ihtiyacımızı giderdik. Paylaşılan fotoğrafta ben de varım. Buyurun bakın. Eğilen kişi benim. Yanımdaki de oğlum. Oğlumla beraber su aldık. Pazar günüydü" ifadesini kullandı.

"FOTOĞRAFTA BEN DE VARIM, 2016'DA BU KÖYDE YAŞAMIYORDUM"

2017 yılında Şile Alacalı Köyü'ne damat olarak geldiğini ifade eden Mustafa Baki ise, "Bu fotoğraf 5 Temmuz günü çekildi. Bu gördüğünüz de benim zaten. Ben de su aldım o gün. Bu eski olamaz. 3 gün önce çekildi. İşte bu da benim. 5 Temmuz 2020'de çekildi. Bu fotoğraf için 2016 diyorlar ama ben 2017'de bu köye damat geldim. Bu fotoğraf 2020'de çekildi. 2016'da ben bu köyde yoktum. Burada yaşamıyordum. 2017'de damat olarak geldim" ifadelerini kullandı.

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