Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti için geldiği İngiltere’nin başkenti Londra’da, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, İngiltere temaslarına, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'ı kabul ederek başladı.
Daha sonra Dışişleri Bakanlığına geçen Çavuşoğlu, burada İngiliz mevkidaşı Raab ile bir araya geldi.
İkilinin yaklaşık 2 saat süren görüşmesinde, Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'la da görüştü.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Semiha Yıldırım'a yapılan saldırıya tepki
- Türkiye'den İsveç'e terörle mücadele tepkisi
- Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Özeren, gözaltına alındı
- Tarık Şebik'ten İYİ Partili Özkan’a tepki
- Danıştay, Ayasofya kararını açıklayacak!
- Bakan Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı
- Türkiye'nin hedefi 6 uyduluk bir filo
- Alpay Özalan’dan Ahmet Davutoğlu'na ders gibi sözler
- 15 Temmuz Derneği’nden İBB açıklaması
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Klimalara dikkat
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?