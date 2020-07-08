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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüştü

Son dakika haberine göre çalışma ziyareti için geldiği İngiltere’nin başkenti ’da, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü.

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Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere temaslarına, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'ı kabul ederek başladı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığına geçen Çavuşoğlu, burada İngiliz mevkidaşı Raab ile bir araya geldi.


İkilinin yaklaşık 2 saat süren görüşmesinde, Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'la da görüştü.

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