Casusluk kayıtlarını yayınlamışlardı! Haklarında zorla getirilme kararı çıkarıldı

"EKSİK ARAŞTIRMA VAR YENİDEN YARGILANSINLAR"

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılının Aralık ayında yapılan yargılamada gazete sorumlularının olayda bir kusuru ve kasıtları olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi. Kararın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay gazete sorumlularının söz konusu olayla ilgili yayın yapılmasının yasak olmasına rağmen içeriklerinin metin halinde yayınlandığını belirtip sorumluların her ne kadar YouTube isimli sosyal platformdan yayınlandığını savunsalar da YouTube'da yayınlanan içeriklerin gazete nüshasında yayınlanan içeriklerinin yayın tarihi ve saatiyle ilgili net bir veriye ulaşılmadığı, bu içeriklerin yayınlanma saatlerinin tespit edilmesine bu nedenle eksik araştırma yapıldığını belirtip kararı bozdu.