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CHP çözüm bulmak yerine iftira attı! Bakan Varank'tan 'fotoğraflar eski' iddialarına net yanıt!

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Genel Başkan Yardımcısı ’nın, Şile’de vatandaşların bidonlarla İSKİ tankerinin önünde kuyruğa girdiğini gösteren fotoğrafın 2016 yılına ait olduğunu iddiasının yalan olduğunu açıkladı. Varank: “Fotoğraf tabii ki yeni. O kadar yeni ki genel başkan yardımcısı seviyesinde yalan söylemek bir işe yaramamış; kendi belediyesi ve yandaş medyası açıklama yapmak zorunda kalmış”

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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CHP çözüm bulmak yerine iftira attı! Bakan Varank'tan 'fotoğraflar eski' iddialarına net yanıt!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'un Şile ilçesinde vatandaşların bidonlarla İSKİ tankerinin önünde kuyruğa girdiği gösteren fotoğrafın gerçek olduğunu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın fotoğrafın 2016 yılına olduğuna yönelik iddiasının yalan olduğunu açıkladı.

VARANK: "BAŞKAN YARDIMCISI SEVİYESİNDE YALAN SÖYLEMEK BİR İŞE YARAMAMIŞ…"

Mustafa Varank; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Fotoğraf tabii ki yeni. O kadar yeni ki genel başkan yardımcısı seviyesinde yalan söylemek bir işe yaramamış; kendi belediyesi ve yandaş medyası açıklama yapmak zorunda kalmış. Size tavsiyem yalan üretmeye değil, millete hizmet etmeye odaklanın" dedi.

FOTOĞRAF SÖZCÜ VE YURT GAZETELERİNDE YAYINLADI, İBB ŞİLE'DEKİ SU SORUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU

Mustafa Varank, 6 Temmuz 2020 tarihinde paylaştığı ve Şile ilçesinde vatandaşların bidonlarla İSKİ tankerinin önünde kuyruğa girdiğine gösteren fotoğrafın Sözcü Gazetesi ve Yurt Gazetesi'nde de yayınlandığını gösteren haberin ekran kaydını paylaştı.

Mustafa Varank, paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal sitesi ibb.gov.tr'de 6 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan "Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor" başlıklı haberi de paylaştı.

VARANK'TAN DARK GÖNDERMESİ: "MERAKLA BEKLEDİĞİNİZ DİZİNİN YENİ SEZONU YAYINLANMIŞ"

Mustafa Varank, 6 Temmuz 2016 tarihinde Şile'de vatandaşların bidonlarla İSKİ tankerinin önünde kuyruğa girdiğine gösteren fotoğrafı paylaşmış ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek, "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul) Yıl: 2020 Tür: Dram IMDB: 0,0 Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iyi seyirler" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da; Mustafa Varank'a cevap vermiş ve "Sayın Mustafa Varank, film sizin dönemde çekilmiş. Olay İstanbul'da geçiyor. Yıl 2016 İyi seyirler!" iddiasında bulunmuştu.

KENAN KIRAN/SABAH

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