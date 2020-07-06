Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden son kişinin kimliği de belli oldu
Son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasının palamasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti. Son kişinin kimliği de bugün belli oldu. Hayatını kaybeden 7'nci kişinin Ramazan Kor olduğu tespit edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 6 kişinin kimliği belirlenirken, yaşamını yitiren 7'nci kişinin de Ramazan Kor olduğu tespit edildi.
Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7'nci kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kor'un, 1 yıldır Akyazı'da yaşadığı, cenazesinin Çorum'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.
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