Son dakika: Başkan Erdoğan Nazarbayev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

İki ülke ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile Kovid-19'a karşı ortak mücadele konuları da görüşmede ele alındı.