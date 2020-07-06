İletişim Başkanlığı Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki başarısını tablolarla duyurdu
İletişim Başkanlığı, Pençe Kaplan ve Pençe-Kartal operasyondaki son durumu paylaşılan tablo ile aktardı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, PKK'nın kamp alanları ve 38 Türk askeri noktasını gösteren haritaya yer verildi.
İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonları kapsamında 06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak genel durum haritasını paylaştı.
TÜRK ASKERİ NOKTALARI
İşte 06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktaları
10'DAN FAZLA STRATEJİK TEPE
Harekatın geniş alana yayılması nedeniyle bölgeye helikopterlerle yeni takviye güçler sevk edilmişti. Zaho sınırında bulunan Haftanin'in Şeraniş kasabasına indirilen komandoların, Haftanin'in içlerine doğru ilerleyişi dün gruplar halinde sürdü. Bölgedeki çatışmalar ise Hantur Dağı çevresi, Keşan ve Altı Ağaç bölgelerinde yoğunlaşıyor.
Altı Ağaç alanında ilerleyen komandolar, örgütün savunma hatları ile sığınaklarını ele geçirmeyi amaçlıyor. Haftanin bölgesinde Hantur Dağı'nın yanı sıra 10'u aşkın stratejik tepede TSK kontrolü sağlamış durumda. Bölgedeki kaynaklar, TSK'nın Haftanin sınırları içinde yer alan onlarca köy çevresinde karadan ve havadan harekata devam ettiğini bildirdi.
IRAK GENEL DURUM HARİTASI
İletişim Başkanlığı Irak'ta yaşanan son gelişmelerle ilgili son bilgileri paylaştı.
İşte 06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak genel durum haritası..
40 KM'DEN FAZLA DERİNLİK
TSK, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 40 kilometreden fazla ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı.Birçok stratejik tepede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor.
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