Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Türkiye'den Azerbaycan'a gönderilen tıbbi malzeme için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev,"Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen insani yardımlar için size derin şükranlarımı sunuyorum. Bu, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin açık bir örneğidir" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu, hastalara şifa diledi.
Erdoğan'ın 5 Temmuz 2020 tarihli mektubu için de teşekkürlerini ileten Aliyev, Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde Kovid-19'a karşı yürüttüğü faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirtti.
Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tüm alanlarda olduğu gibi Kovid-19'a karşı mücadelede de Azerbaycan ve Türkiye 'Bir millet iki devlet' sloganına dayanarak dayanışma sergiliyor. Ortak çabalarımızla Kovid-19'la başa çıkabileceğimizden eminim. Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen insani yardımlar için size derin şükranlarımı sunuyorum. Bu, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin açık bir örneğidir. Size sağlık ve işlerinizde başarılar, kardeş Türkiye halkına ise daima refah ve huzur diliyorum."
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Azerbaycan'a 30 ventilatör, 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve 40 bin kutu çeşitli ilacın yer aldığı insani yardım gönderilmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail'den imalı mesaj! O ülkeye "casus" kozu
- Financial Times: Hafter Fransa için yük!
- Rus siyasetine ikinci Putin!
- Bakanlık duyurdu! Türkiye'de bir ilk
- ABD'de koronavirüsten sonra amip alarmı!
- Fransız gazeteden çarpıcı Başkan Erdoğan yorumu
- Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 201 yeni vaka
- Yük gemisi alev aldı
- "Virüs 7 yıl önce ortaya çıktı Çin sessiz kaldı"
- Rusya rahat durmuyor! "Saldırı başlatabilir"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?
- TOKİ Konya Tuzlukçu Beyşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama
- Magnum Porsche 2020 çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TÜGVA Ayasofya halısı imzalama kampanyası! 2020 Ayasofya dijital halısı dokuma nasıl yapılır?
- MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?
- KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para?
- Son dakika: Kıdem tazminatı tavan fiyatı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu?
- Son dakika: MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Böyle devam ederse... 6 Temmuz koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS ortaöğretim (Lise) ve ön lisans başvuruları ne zaman? İşte tarihi...