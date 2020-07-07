Usta sanatçı Alpay, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti, linç edildi!

CHP'li milletvekilleri, gazeteciler, bazı sanatçılar, BirGün Gazetesi ve Tele-1 Televizyonu; Alpay'ın Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamaları alıntıladı ve Alpay'ı hedef gösterdi. Sosyal medyada, yılların sanatçısı Alpay'a hakaret edildi.

CHP'Lİ ESKİ VEKİL, ALPAY'IN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMESİNDEN RAHATSIZ OLDU: "DEĞDİ Mİ BARİ? ETMEYEYDİN İYİDİ!"

CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt; Alpay'ın "Müzik sektörüne nefes oldu, Erdoğan'a minnettarım" şeklindeki sözlerini eleştirdi ve Alpay'ı hedef alarak, "O unutulmaz şarkılarınla anılacaktın ne güzel...'Eylül'de Gel' le 'Fabrika Kızı'yla... Değdi mi bari? Etmeyeydin iyidi!" iddiasında bulundu.

AYDIN: VAY BE ARKADAŞ VAY BE.."

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da; Alpay'ın, "Erdoğan'a minnettarım" şeklindeki sözlerini paylaştı ve "Vay be arkadaş vay be.." ifadeleriyle Alpay'ı eleştirdi.

AYSEVER: "BANA DİYORLAR Kİ, 'ÜMİTLİ MİSİN?' SİZ"

Gazeteci Enver Aysever ise; Alpay'ın, "Müzik sektörüne nefes oldu, Erdoğan'a minnettarım" şeklindeki sözlerini alıntıladı ve "Bana diyorlar ki, 'Ümitli misin?' Siz" ifadelerini kullandı.

BİRGÜN GAZETESİ: "ALPAY RÖPORTAJDA KONSERLERİ ELEŞTİRENLERİ HEDEF TAHTASINA OTURTTU"

BirGün Gazetesi, internet sitesinde Alpay'ı hedef alan haberinde; "Geçtiğimiz yıl konserinde Denizleri andığı için hakkında terör soruşturması açılan Alpay, Yeditepe Konserleri'nde sahne aldıktan sonra Sabah'a konuştu: 'Erdoğan'a minnettarım' ifadelerini kullandı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen Yeditepe Konserleri'ne şarkıcı Alpay da katıldı. Konser sonrası Sabah yazarı Tuba Kalçık'la röportaj yapan Alpay, konserlerin müzik sektörüne nefes olduğunu iddia ederek, Erdoğan ve Fahrettin Altun'a teşekkür etti.

Röportajda konserleri eleştirenleri hedef tahtasına oturtan Alpay, karalamak yerine takdir edilmesi gerektiğini söyledi."

TELE-1 TELEVİZYONU DA, ALPAY'IN "ERDOĞAN'A MİNNETTARIM" ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİNİ HEDEF ALDI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildiği iddia edilen Tele-1 Televizyonu da; Alpay'ın Yeditepe konseri açıklamasında, "Erdoğan'a minnettarım" ifadelerini kullandığını hatırlatarak, "Hakkında geçtiğimiz yıl terör soruşturması başlatılan Alpay 'Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim' demişti" ifadelerini kullandı.

Haberde; şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri hakkında konuşan şarkıcı Alpay, "Müzik sektörüne nefes oldu, Erdoğan'a minnettarım. Erdoğan, halkın içinden geliyor. Onların dertlerini iyi biliyor. O yüzden de çok başarılı zaten" ifadelerini kullandı. Alpay hakkında geçtiğimiz yıl "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı."

"ALPAY İNTİHAR DALIŞI YAPTI", "İZMİR'E SAKIN GELME"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Alpay şu sözlerle linç edildi:

Burhan Derindeniz: "Fabrika kızı, kusura bakma. Artık seninle değiliz. Ruhuna el Fatiha… Alpay."

Murat Meriç: "Alpay intihar dalışı yapmış. Özdemir Erdoğan ve Mazhar Alanson beni şaşırtmadı, şaşırtmayacak ama ne yalan söyleyeyim buna üzüldüm. Çok üzüldüm. Dahası, ihanete uğradığımı hissediyorum. Eyvallah usta."

Mustafa Akyürek: "Yazık… Büyük ustaydın Alpay. Biz seninle büyüdük. Ama RTE'ye minnettar olan biriyle işim olmaz. Düştük listeden seni.."

Erkan Aydın: "Alpay da bunadı..."

Ömer Fatih Bilginooğlu: "İzmir'e sakın gelme Alpay. Döneklere İzmir'de yer yok..."

Tansel Doğruel: "Alpay'da yalayanlar kervanına katıldı..."

Kemal Kaya: "Alpay, 'Müzik sektörüne nefes oldu, Erdoğan'a minnettarım. Erdoğan, halkın içinden geliyor. Onların dertlerini iyi biliyor. O yüzden de çok başarılı zaten' düşüncesini dile getirdi. senin kalıbına tüküreyim parayı verenin düdüğünü çalarsın ancak.."

Özkan Gök: "Alpay denen gav.. seni ve senin gibileri anlatan bir resim bırakıyorum buraya"

ALPAY: "SANATI VE SANATÇIYI BÖYLE ZOR BİR DÖNEMDE YALNIZ BIRAKMAYIP DESTEK OLDUĞU İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Sanatçı Alpay; Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'nin müzik sektörüne nefes olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu açıklamıştı.

Alpay, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yer alan sanatçılardan birisiniz. Neler söylemek istersiniz?

Müzik sektörüne nefes oldu İstanbul Yeditepe Konserleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Sanatı ve sanatçıyı böyle zor bir dönemde yalnız bırakmayıp destek olduğu için. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen etkinliklere katkılarından dolayı Fahrettin Altun'a da teşekkür ediyorum.

KARALAMA, TAKDİR ET!



Bu konserler birçok kesim tarafından eleştirilere de maruz kaldı...

Neyi eleştiriyorlar ki? Müzisyenler salgından dolayı çalışamadılar. Orkestramda çalışan arkadaşım beni arıyor, 'Elektrik faturamı ödeyemiyorum' diyor. Bu konserler sayesinde müzisyenler evlerine ekmek götürüyor, faturalarını ödüyor. '30 milyon TL harcandı' diyorlar, yalan. Karalamak yerine takdir edilmeli. Her yerde 'Hükümet yandaş sanatçılara konserlerde yer veriyor, diğerleri evde oturuyor' diye yazıldı. Ben sola yakın biriyim. Ama net söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konserleri düzenlediği için minnettarım. Kendisinin hep söylediği bir söz vardır; 'İşi ehline teslim edeceksin' diye. Gerçekten de bu işte işi ehline, Polat Yağcı'ya teslim etmiş. Bir iş doğruysa takdir etmek gerekiyor. Erdoğan, sanatçılara çok değer veriyor. Bu zor dönemimizde yanımızda oldu. Çok kıymetli bu benim için. Erdoğan, halkın içinden geliyor. Onların dertlerini iyi biliyor. O yüzden de çok başarılı zaten. Böyle güzel bir organizasyon sadece karalanarak bir yere varılamaz.

KENAN KIRAN - SABAH