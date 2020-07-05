Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamayla ilgili bir kişi daha gözaltında
Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamayla alakalı gözaltına alınan kişi sayısı 4'e yükseldi.
Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu müdür H.A.V. ile ustabaşı E.Ö. ile A.A. isimli 3 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından 3 kişi dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şahısların ifadeleri Hendek ilçe Jandarma Komutanlığında devam ederken, talimatlar doğrultusunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi.
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