Başkan Erdoğan'dan koronavirüs salgını mesajı: Teslim olmadığımızı gösterdik

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik. pic.twitter.com/ZkcFNbuTHh — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2020