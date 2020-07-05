05 Temmuz 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan koronavirüs salgını mesajı: Teslim olmadığımızı gösterdik

Son dakika haberi... Başkan , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'nin salgınla mücadelesine değinerek, ''Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.'' ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin infografik paylaştı.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Başkan Erdoğan'dan koronavirüs salgını mesajı: Teslim olmadığımızı gösterdik

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Başkan Erdoğan talimat verdi! Sosyal medya düzenlemesi... BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ...

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