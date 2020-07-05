05 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Çeşmeli-Taşucu otoyolu müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Çeşmeli-Taşucu otoyolu müjdesi

'deki yol çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Projenin açısından büyük önem taşıdığını belirten , "Önümüzdeki 2 yıl dolmadan burayı faaliyete almak için bütün planlamalarımızı yaptık." şeklinde konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Çeşmeli-Taşucu otoyolu müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çeşmeli-Taşucu otoyoluyla ilgili projemizi inceledik, bilgileri aldık. İnşallah en kısa zamanda Çeşmeli-Kızkalesi arasının ihalesine çıkıyoruz." dedi.

PROJE HAKKINDA MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Karaismailoğlu, kentteki programı kapsamında Erdemli ilçesindeki Ayrancı-Köserelli arasında sürdürülen yol çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Buradaki konuşmasında, devam eden ve planlanan projeleri yerinde incelemek için kente geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Sizlerin yaşamını, hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız ve yapacağımız işlerle her zaman yanınızda olacağız. Müteahhidi dinledik, Karayollarından da arkadaşlarımız burada. İnşallah bu yolumuzu da en kısa zamanda bitireceğiz. Size yakışır, konforunuzu, hayat kalitenizi arttıracak bir yol olacak. İnşallah hizmet yolunda daha güzel işlerde her zaman sizlerle birlikte olacağız." diye konuştu

Karaismailoğlu, otoyol yapılması planlanan Çeşmeli-Taşucu bölgesinde de incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Çeşmeli-Taşucu otoyoluyla ilgili projemizi inceledik, bilgileri aldık. İnşallah en kısa zamanda Çeşmeli-Kızkalesi arasının ihalesine çıkıyoruz. Ağustos ayı gibi inşallah yaz bitmeden Çeşmeli-Kızkalesi'nin ihalesini yapacağız. Önümüzdeki 2 yıl da dolmadan burayı faaliyete almak için bütün planlamalarımızı yaptık. İnşallah 2 yıl içerisinde sizlere yakışan bir yolla hizmet vermeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TURİZM AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Çeşmeli-Taşucu otoyol projesinin, turizm açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ayrancı-Köserelli yol çalışmasının da bölge halkı için önem arz ettiğinin altını çizen Elvan, "İnşallah Yörük kardeşlerimiz, vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven kardeşlerimiz çok daha kısa bir sürede Güzeloluğa, Ayrancıya ve Karaman'a ulaşma imkanına kavuşacak." ifadesini kullandı.

Vali Ali İhsan Su'nun eşlik ettiği Karaismailoğlu, Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem obruklarını da gezdi.

Karaismailoğlu, Silifke-Mut ve Silifke-Gülnar ilçeleri arasındaki yol çalışmalarını da inceleyerek, bilgi aldı.

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Dünyada eşine az rastlanan bir başarı SON DAKİKA: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANAN BİR BAŞARI
Bakan Mustafa Varank: Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu Türkiyeye önemli kabiliyetler kazandıracak BAKAN MUSTAFA VARANK: ÇOK MAKSATLI AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ ANADOLU TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ KABİLİYETLER KAZANDIRACAK
Son dakika haberleri | Ulaştırma Adil Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanının açılışı için tarih verdi SON DAKİKA HABERLERİ | ULAŞTIRMA ADİL KARAİSMAİLOĞLU ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI'NIN AÇILIŞI İÇİN TARİH VERDİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA